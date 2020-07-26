شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: إعادة فتح الكنائس بالقاهرة والإسكندرية 3 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أنه ستتم إعادة فتح الكنائس في القاهرة والإسكندرية يوم ٣ أغسطس المقبل.

جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث جرى الإعلان في 13 يوليو الجارى عن استمرار العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.

وقال القس بولس حليم، في البيان الأخير الصادر في 13 يوليو، إنه بالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) يتم مد العمل بقرار تأجيل عودة القداسات بها إلى يوم الاثنين 3 اغسطس المقبل، لبدء الفتح التدريجي لخدمة القداسات.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أصدرت بيانا - في 27 يونيو الماضى - جاء فيه، إنه في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا، وقرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، اجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) صباح السبت ٢٧ يونيو ٢٠٢٠ برئاسة البابا تواضروس الثاني.

ولفت البيان وقتها إلى أنه نظرًا لحالات العدوى والإصابات والوفاة واختلاف معدلاتها من إيبارشية إلى أخرى وبمستويات شديدة / متوسطة / خفيفة، رأت اللجنة أن يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة كافة الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية.

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