شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الجيزة تنتهى من إصلاح عطل محطة إمبابة وتبدأ إعادة الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أجهزة محافظة الجيزة، من إصلاح الكابل المغذى لمحطة مياه إمبابة بمعرفة إدارة الكهرباء فى وجود المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى، وقيادات الشركة.

وكان حدث عطل بكابل الكهرباء المغذى للمرحلة الجديدة لمحطة مياه إمبابة، الأمر الذى أدى إلى توقف هذه المرحلة بطاقة 600 ألف متر مكعب وجارى الإصلاح بمعرفة شركة كهرباء جنوب القاهرة، ما أدى الى انقطاع المياه على 7 مناطق بالجيزة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة إصلاح العطل الذى تسبب فى انقطاع المياه عن أحياء الوراق وشمال الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور وفيصل والهرم وبشتيل، وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع .

Advertisements

وأعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أكدت علي إنقطاع المياه بأحياء الوراق وشمال الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور وفيصل والهرم وبشتيل؛ نظرا لحدوث عطل بكابل الكهرباء المغذى للمرحلة الجديدة لمحطة مياه امبابة، الأمر الذى أدى إلى توقف هذه المرحلة بطاقة 600 ألف متر مكعب وجارى الإصلاح بمعرفة شركة كهرباء جنوب القاهرة.

وعبرت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن ارادتها مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة .

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود اى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125 .