شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة الحصاد من تلفزيون الخليج 365..السيسي يبحث تطورات سد النهضة مع رامافوزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناولت نشرة الحصاد من تلفزيون الخليج 365 عددا من الأخبار الهامة، منها الاتصال الهاتفي للرئيس السيسي مع رئيس جنوب أفريقيا لبحث تطورات ملف سد النهضة، وكذا اتصال الرئيس بولى عهد الكويت للاطمئنان على صحة الشيخ صباح الأحمد، وأيضا تصريحات رئيس امتحانات الثانوية العامة حول انتهاء أعمال التصحيح الثلاثاء المقبل، وغيرها من الأخبار.

وجاء في تفاصيل نشرة الحصاد، التي قدمتها حور محمد، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، لبحث تطورات ملف سد النهضة في اطار ما تمت مناقشته خلال القمة الافريقية المصغرة الأخيرة، كما تم تبادل الرؤي بشأن آخر مستجدات القضية الليبية.

وجدد الرئيس السيسي التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصةً ما يتعلق ببلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد.

كما تناولت نشرة الحصاد، تصريحات السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، حول اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي ا بنائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للاطمئنان علي صحة أمير دولة الكويت، حيث اعرب الرئيس عن خالص تمنياته له بدوام الصحة والعافية والشفاء العاجل.

ومن أخبار نشاط الرئيس أيضا، تضمنت النشرة ، خبرا حول اجتماع الرئيس السيسي ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، وعدد من الوزراء، وخلال الاجتماع أشار وزير المالية إلى أن البيانات الأولية لأداء الموازنة، تشير إلى تحقيق نتائج مالية أفضل من المستهدف عقب ظهور جائحة كورونا، حيث سيستمر انخفاض نسبة العجز الكلى للناتج المحلى لتحقق 7.8%، مع تحقيق فائض أولى للعام الثالث على التوالى قدره نحو 105 مليارات جنيه.

أما بخصوص بيان وزارة الصحة حول كورونا، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع إجمالى المتعافين من فيروس كورونا إلى 32903 حالة حتى اليوم، بعد خروج 933 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح بيان وزارة الصحة أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ، وبلغ عدد الوفيات 40 حالة جديدة.

وعن أخبار الثانوية العامة، عرضت نشرة الحصاد تصريحات الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، والتي أكد فيها أن العمل داخل الكنترولات مستمر حتى وقفة عيد الأضحى ، موضحًا أنه يتابع عمليات التصحيح بنفسه، حيث زار كنترول المنصورة للاطمئنان على سير العمل والتعرف على نسب النجاح ، بالإضافة إلى الاستماع للشكاوى خلال عمليات التصحيح إن وجدت، والتأكيد على ضرورة حصول كل طالب على حقه كاملا.

وتضمنت النشرة أيضا خبرا حول تنفيذ القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية (تحيا مصر) مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية.

وتضمنت التدريب العديد من الأنشطة ذات الطابع الاحترافي، تركزت على أساليب تنظيم التعاون فى تنفيذ المهام القتالية بالبحر ضد التشكيلات البحرية المعادية، إضافةً إلى تنفيذ المعارك التصادمية.

تأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

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وعن انتخابات مجلس الشيوخ ، عرضت النشرة خبرا للسفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة ، والتي دعت فيه المصريين في الخارج إلى المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقالت خلال بث مباشر على صفحة الوزارة ، إن المصريين بالخارج يلعبون دورا هاما وبارزا في كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى الآن، ولم يتوانوا يوما عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم.

وتناولت النشرة أيضا خبر حول بدأ عدد من حجاج بيت الله الحرام، الوصول إلى مكة المكرمة، استعدادا للمشاركة فى أداء المناسك، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

حيث تم تحديد مشاركة 10 الاف شخص فقط في المناسك هذا العام، نتيجة لتفشى وباء فيروس كورونا، واستقبلت وزارة الحج والعمرة أول الدفعات من حجاج بيت الله الحرام، تمهيدا لبدء تسكينهم بالأماكن المخصصة لإقامتهم قبل بدء المناسك خلال الأيام القادمة.

وعلى صعيد الشأن العربي ، كلف الرئيس التونسى قيس سعيد، وزير داخلية حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي، بتشكيل حكومة جديدة، حيث يتبقى أمام المشيشي 30 يوما لتشكيل حكومة قادرة على كسب ثقة النواب.

وكان رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ قد قدم استقالته فى 15 يوليو الماضي بسبب ملف شبهة تضارب المصالح حول صفقات ذات صلة بشركات يملكها أو يملك أسهما في رأس مالها

أما عالميا تناولت النشرة خبرا عن إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حالة الطوارئ في ولاية هاواي وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن إعصار دوجلاس.

وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، أن وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية مخولة بتحديد وتعبئة وتوفير المعدات حسب تقديرها، وذلك للتخفيف من آثار الطوارئ الناتجة عن الإعصار.

وأخيرا اختتمت النشرة اخبارها بحالة الطقس، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، مع وجود ارتفاع في درجات الحرارة بداية من الثلاثاء المقبل حيث تصل العظمى بالقاهرة 37 درجة.

ويشهد الأحد طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وتصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%