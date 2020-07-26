شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في التجمع الأول.. قتل كلاب الشوارع بمادة الإستركنين (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغضب الشديد انتابت أهالي وسكان منطقة التجمع الأول فى القاهرة الجديدة، عبروا عنها على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما فوجئوا بتسميم الكلاب فى الشوارع بمادة الإستركنين القاتلة بدون رحمة، فى مخالفة للشرع والدين والقوانين الإنسانية.

Advertisements

فى هذا الفيديو نتعرف معا، على تفاصيل واقعة قتل وتسميم كلاب الشوارع فى منطقة التجمع الأول بالقاهرة.