أخبار 24 ساعة.. تراجع ملحوظ فى أعداد الإصابات بكورونا.. 511 إصابة و40 وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. الرى: لدينا مخزون مطمئن من المياه يمكن استخدامه فى حالات الاحتياج تراجع ملحوظ فى أعداد الإصابات.. الصحة: 511 إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة الأوقاف: 10 آلاف جنيه مكافأة جديدة لمديرية القاهرة لجهودها فى صكوك الأضاحى مفتى الجمهورية: دار الإفتاء هى بيت الخبرة فى الفتوى وتمتلك ميراثا كبيرا مفتى الجمهورية: لا استبعد وقوف الإخوان وراء الهجوم على كمين بئر العبد الخط الثالث للمترو يستكمل رحلته حتى محطة عدلى منصور بالسلام ابتداء من الغد الصحة: استقرار مؤشر الوفيات بسبب كورونا فى مصر عند 4.9% الأوقاف: الإرهاب الإلكترونى يهدف للسيطرة على عقول الشباب غير الواعى الصحة: مؤشر الشفاء من فيروس كورونا يقفز لـ35.1% لأول مرة وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ "التضامن" تطلق أولى وحدات التدريب والتوظيف بمحافظة بنى سويف غدا Advertisements السكة الحديد: 800 شباك لحجز التذاكر.. وتشغيل 154 قطارا فى عيد الأضحى وزيرة الهجرة: إعلان القائمة النهائية لمرشحى "الشيوخ" على موقع الوزارة غدا وزيرة الصحة تبحث جاهزية مصانع فاكسيرا لإنتاج لقاح كورونا بالتعاون مع الصين وزير الرى يترأس اجتماع إيراد النهر لمتابعة الموقف وتوفير الاحتياجات المائية الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا إلى 32903 وخروجهم من المستشفيات البابا تواضروس: إضعاف الكنيسة هدف لإضعاف مصر وضرب الوحدة الوطنية البابا تواضروس: لم أصب بكورونا ولكنى باخد أدوار برد كتير التعليم: 4 حالات غش وحيازة محمول بامتحانات الدبلومات الفنية اليوم البابا تواضروس ينفى ظهور السيدة العذراء فى دير مواس السياحة: 15 فندقا بالبحر الأحمر وجنوب سيناء تحصل على شهادة السلامة الصحية

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