شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الرى: الملء الأول لسد لنهضة لم يؤثر على حصة مصر المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد السباعى المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن المصريون قلقون بشأن سد النهضة، والعام المائى فى مصر يكون أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها القاهرة الآن المذاع على قناة الحدث العربية، أن الملء الأول لسد لنهضة لم يؤثر على حصة مصر المائية، مضيفا أن احتياطي بحيرة السد العالي سيلبي احتياجات مصر.

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وتابع المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى أنه لدينا تخوف كبير من حدوث جفاف أو جفاف ممتد، مضيفا أن الدبلوماسية المصرية عريقة ولا ترد على الإستفزازات بملف سد النهضة.

وكان تباحث الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفياً مع رئيس جنوب إفريقيا حول تطورات ملف سد النهضة، ومستجدات القضية الليبية.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.