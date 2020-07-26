الأوقاف: القطاع الديني يحقق 2200 صك في مشروع الأضاحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
حقق مكتب رئيس القطاع الديني بديوان عام وزارة الأوقاف، برئاسة الشيخ جابر طايع، أول 200 صك جديدة في مسابقة العشر الأول من ذي الحجة ليرتفع رصيده من مبيعات الصكوك إلى 2200.
وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مكافأة قدرها 5 آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمكتب رئيس القطاع الديني، من الموارد الذاتية للوزارة ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال الصكوك، فحساب الصكوك كاملًا يذهب للأضحية التي يتم توزيعها على الفقراء والأسر الأولى بالرعاية.
وطالبت وزارة الأوقاف، مكتب رئيس القطاع الديني مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.
وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها السبت، أنه للمشاركة في المشروع الاتصال أو إرسال رسالة (طلب صك) عبر “الواتس آب” على أي من الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258) متضمنة: (الاسم – العنوان – التليفون – عدد الصكوك).
أو من خلال إحدى جهات بيع صكوك أضاحي الأوقاف التالية: (جميع مديريات الأوقاف – البنك المركزي المصري – بنك مصر – البنك الأهلي المصري – البنك الزراعي المصري – البريد المصري – فوري).
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