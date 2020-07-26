مصر | الوطنية من أجل مصر: لم نقدم طعون للإداري حتى الآن.. ولم تصدر ضدنا أحكام نهائية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الوطنية من أجل مصر: لم نقدم طعون للإداري حتى الآن.. ولم تصدر ضدنا أحكام نهائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الممثل القانوني للقائمة "الوطنية من أجل مصر" لمجلس الشيوخ ٢٠٢٠، أنها لم تتقدم بأي طعون لمحاكم القضاء الإداري بالمحافظات المختلفة، كما أنه لم يتم رصد أية أحكام نهائية ضدها، حتى تاريخه.

ولفت إلى أن آخر المستجدات تتمثل فى قبول أوراق مرشحى القائمة الوطنية وإدراجها في الكشوف المبدئية للمرشحين، بينما تقدمت كلا من قائمه حزب الاتحاد وقائمه تحيا مصر بطعن لكن ليس ضد القائمة الوطنية من أجل مصر، نظرا لاستبعاد أوراقهم لعدم اكتمالها.

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ويتابع الممثل القانوني للقائمة مهمة متابعة أوراق مرشحي القائمة في الدوائر الأربعة على مستوى الجمهورية.

وعلي صعيد اخر تقدم أحد المرشحين بالطعن علي القائمه الوطنية لشرق القاهره، وحضر الممثل القانوني عن القائمة للرد علي الطعن المقدم ضدها في محكمه القضاء الإداري بالزقازيق وتم رفض الطعن.

كما تصدي الممثل القانوني لطعن اخر في محكمه جنوب الجيزه وتم أيضا رفض الطعون المقدمة ضد القائمة.