شكرا لقرائتكم خبر عن سجود وزغاريد وبلالين أثناء خروج 12 متعافيًا من «كورونا» بكفر الدوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل أهالى البحيرة بخروج دفعة جديدة من المتعافين من فيروس كورونا من مستشفى كفر الدوار للعزل الصحى.

وحرص طاقم المستشفى على تحية المتعافين أثناء مغادرتهم واصطفوا على الجانبين يصفقون لهم، بينما أطلقت السيدات الزغاريد وحرصت إحداهن على السجود لله شكرًا، ورفع المتعافون أيديهم بالتحية، وحملوا البلالين احتفالًا بالشفاء.

كشف الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى كفر الدوار العام، عن خروج 12 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفى، بينهم 9 من مرضى الفشل الكلوى، إلى العزل المنزلى، لافتًا إلى أن الفوج الثامن من الطاقم الطبى كان فى غاية السعادة وهم يرون المصابين يخرجون من المستشفى عائدين إلى بيوتهم بعدما تعافوا من الفيروس اللعين. وأشار إلى أن طاقم العاملين بأكمله حرص على وداع المتعافين، وتم تشغيل الأغانى على باب المستشفى، وحرص المتعافون على التقاط الصور التذكارية مع الطاقم الطبى.

وأوضح «زايد» أنه لم يبق فى المستشفى سوى 26 حالة فقط لمرضى الفيروس اللعين موجودين تمهيدًا لعودة المستشفى لمباشرة دوره فى رعاية المرضى العاديين وإنهاء دوره كمستشفى للعزل الصحى، لافتًا إلى أن المستشفى منذ بدء تحويله إلى مستشفى حجر صحى فى 16 إبريل الماضى استقبل 1417 حالة من 10 محافظات بالجمهورية، وتحولت 1195 حالة منها من إيجابية إلى سلبية، وخرج وتعافى 568، وتم تحويل 267 حالة للنقاهة بالفنادق ونزل شباب بالإسكندرية ودمياط والمنوفية والمنصورة وكفرالشيخ، وخرج 351 حالة إلى العزل المنزلى، وتوفى 196 حالة.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر بمديرية الصحة بالبحيرة مغادرة جميع الحالات مركز التعليم المدنى بدمنهور فى البحيرة، المخصص للعزل الصحى للمصابين بفيروس كورونا بعد تعافيهم وتلقيهم العلاج اللازم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، وعدم استقبال أى حالات جديدة بالمركز، تمهيدًا لإخلائه وتسليمه لوزارة الشباب والرياضة وهى الجهة التابع لها خلال أيام بعد تعقيمه.

وأوضح الدكتور محمد شاهين، مدير إدارة الأمراض الصدرية والدرن بالبحيرة، المدير الفنى لمركز التعليم المدنى، أن المركز استقبل على مدار 3 شهور حوالى 379 مصابًا بفيروس كورونا منذ تشغيله فى الأول من مايو الماضى من 5 محافظات، بينهم 336 حالة من البحيرة، و21 من الإسكندرية، و15 من المنوفية، و5 من الغربية، وحالتان من كفر الشيخ.

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