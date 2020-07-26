شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ارتفاع حالات الشفاء.. و«عزل إسنا» يسجل «صفر إصابات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة عن خروج 904 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 31970 حالة حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وذكر «مجاهد» أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا حتى الآن هو 91072 حالة، من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة. وفى سياق متصل، أعلن الطاقم الطبى بمستشفى إسنا التخصصى تسجيل المستشفى صفر إصابات لفيروس كورونا أمس، وخروج آخر حالة تعافٍ من المستشفى، وتحقيق المستشفى أعلى معدلات التعافى والوصول لرقم 1075 وعمل 16 عملية قيصرية لسيدات كن مصابات بالفيروس.

وفى القليوبية، أعلن مستشفى الحجر الصحى فى قها وصول عدد حالات الشفاء والتعافى إلى 295، بالإضافة إلى 424 حالة تحسن غادروا المستشفى ليستكملوا علاجهم بالمنزل.

وقال الدكتور أحمد سعيد خيامى، مدير المستشفى ومدير الفريق الطبى التاسع للعزل الطبى، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا والمحتجزة حاليا انخفض إلى 27 حالة، منهم 20 حالة بالعناية المركزة و7 حالات بالقسم الداخلى.

وأوضح مدير المستشفى أنه يجرى حاليا تعقيم وتطهير جميع الغرف التى خلت من المرضى لتكون جاهزة لتقديم الخدمات العلاجية الأخرى وإجراء العمليات عقب إجازة عيد الأضحى.

من جهة أخرى، ترأست الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أمس، اجتماعًا بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، لمتابعة جاهزية مصانع الشركة وكفاءة خطوط الإنتاج تمهيدًا لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا فى حال ثبوت فعاليته بالتعاون مع الحكومة الصينية.

Advertisements

وقال خالد مجاهد إن الوزيرة تابعت كفاءة البنية التحتية وكفاءة التجهيزات بمصانع الشركة، للوقوف على احتياجاتها وأى تحديات قد تواجهها للعمل على حلها بشكل فورى.

كما ناقشت الوزيرة عدد الجرعات المطلوب إنتاجها، والسعة الإنتاجية للقاح فيروس كورونا بعد الانتهاء من كل التجارب وثبوت فعاليته، وذلك بما يكفى احتياجات مصر، والتوسع أيضًا للتصدير للدول الإفريقية، حيث سيتم اعتبار مصر مركز تصنيع اللقاح فى القارة الإفريقية، كما تابعت خطوط الإنتاج الحالية من اللقاحات المختلفة التى تنتجها الشركة بمصر، وشددت على أهمية زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة وإعادة هيكلة خطوط الإنتاج، لافتة إلى مناقشة إمكانية مشاركة عدد من الشركات الأجنبية لشركة «فاكسيرا» لتبادل الخبرات، بما يضمن ريادة مصر فى تصنيع اللقاحات.