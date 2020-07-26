شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات الأقصر تواصل استعداداتها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد مستشفيات الأقصر، ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية، لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل مطلع شهر أغسطس المقبل، وشهدت المحافظة خلال الأيام الأخيرة جولات وزيارات من مسؤولى وزارة الصحة، لمراجعة تجهيزات المستشفيات، وذلك بعد انحسار أزمة فيروس كورونا فى الأقصر مؤخرًا.

ووفقًا لقيادات الصحة بالمحافظة، أنهى مستشفى إسنا التخصصى، جنوب المحافظة، مرحلة استقبال مصابى فيروس كورونا، وانضم للمستشفيات التى ستعمل فى استقبال الأهالى بالتأمين الصحى الشامل، ولفت قيادات الصحة إلى أن الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، اطمأن خلال زيارته على التجهيزات الإنشائية وتوافر الأجهزة والمستلزمات الطبية فيه، وكذلك مستشفى الأقصر العام لدخولهما العمل مع باقى المستشفيات المخصصة للمشروع ومنها أيضًا مستشفى العديسات بإجمالى 8 مستشفيات و59 وحدة صحية تم تجهيزها وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية، وأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمنتفعين على أعلى مستوى، ووفق أحدث المعايير الدولية.

وشهدت محافظة الأقصر، تسجيل أكثر من 700 ألف مواطن بالمنظومة الجديدة، ودعوة إدارات الصحة بمراكز المحافظة الأهالى لسرعة التسجيل والاشتراك بالمنظومة، وفتح ملفات طب الأسرة، حتى يستطيعوا الحصول على الخدمات الطبية بالمنظومة الجديدة.

وأعلن الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، أن المستشفى يستعد حاليًا لإنهاء كل التجهيزات والتفاصيل الخاصة بدخول مشروع التأمين الصحى الشامـــل خـــــلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المستشفى استقبل خلال الأيام الماضية قيادات وزارة الصحة ومسؤولى التأمين الصحى الشامل بقيادة الدكتور أحمد السبكى، والذى تابع تجهيزات المستشفى الحالية فى المشروع لخدمة أهالى المحافظة مع بدء التأمين الصحى خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن مستشفى الأقصر العام، يقدم الخدمة الطبية من المستوى الثالث ويضم أقسام الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة، وعظام، وجراحة الفم والأسنان)، ونساء وتوليد، وأمراض جلدية، وأنف وأذن وحنجرة، ومبتسرين، وأمراض ذكورة، وروماتيزم وتأهيل، وحروق، وأمراض قلب وصدر، ونفسية وعصبية، وجلدية، ومسالك بولية، ورمد وعيون، ورعاية مركزة (عناية قلب CCU & عناية عامة( ICU، وطوارئ، وعلاج طبيعى، وتنظيم الأسرة، وغسيل كلوى.

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من ناحية أخرى، فإن خطة التطوير المقترحة لمستشفى الأقصر العام، سيتم فيها زيادة عدد الأسرة لتصبح 201 سرير بدلًا من 154 سريرًا، فيما أوضح العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز مدينة الزينية شمال الأقصر، انتهاء كافة التجهيزات لوحدة أبوطربوش الصحية بالمدامود قبلى لتفتتح ضمن المرحلة الاولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، وأضاف أنه تم تكثيف أعمال وحملات النظافة والتجميل وتهذيب الأشجار وتوسعة الشوارع ورفع الإشغالات بكل الطرق المؤدية للوحدة الصحية.