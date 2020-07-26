شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26/7/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 3:30 ص

توقيت صلاة الظهر 12:02 ص

ميعاد صلاة العصر 3:38

موعد صلاة المغرب 6:54

ميعاد صلاة العشاء 8:21

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3:31 ص

توقيت صلاة الظهر 12:06

موعد صلاة العصر 3:46

توقيت صلاة المغرب 7:00 م

موعد صلاة العشاء 8:30 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:24

توقيت صلاة الظهر 11:58 م

موعد صلاة العصر 3:35 م

ميعاد صلاة المغرب 51: 6 م

توقيت صلاة العشاء 8:19 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:26 ص

توقيت صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة العصر 3:22

توقيت صلاة المغرب 6:38 م

موعد صلاة العشاء 8:02 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 3:40 ص

توقيت صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 3:22 م

توقيت صلاة المغرب 6:39 م

موعد صلاة العشاء 8:00



ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:23 ص

توقيت صلاة الظهر 12:28 م

موعد صلاة العصر 3:44 م

موعد صلاة المغرب 7:06 م

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ميعاد صلاة العشاء 8:22 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:14 ص

توقيت صلاة الظهر 12:28 م

موعد صلاة العصر 3:52 م

موعد صلاة المغرب 7:13 م

توقيت صلاة العشاء 8:31 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 3:46 ص

توقيت صلاة الظهر 12:00 ص

موعد صلاة العصر 3:25 م

ميعاد صلاة المغرب 6:45 م

موعد صلاة العشاء 8:03 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 3:17

توقيت صلاة الظهر 11:47 م

ميعاد صلاة العصر 3:22 م

موعد صلاة المغرب 6:39

موعد صلاة العشاء 8:04 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:16 ص

توقيت صلاة الظهر 12:29 م

موعد صلاة العصر 3:54 م

توقيت صلاة المغرب 7:10 م

موعد صلاة العشاء 8:32 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 3:47 ص

توقيت صلاة الظهر 12:34 م

موعد صلاة العصر 4:19 م

توقيت صلاة المغرب 7:35 م

موعد صلاة العشاء 9:08

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 3:26 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

ميعاد صلاة العصر 3:30 م

توقيت صلاة المغرب 6:45 م

مواقيت صلاة العشاء 8:12 م