شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: دار الإفتاء هى بيت الخبرة فى الفتوى وتمتلك ميراثا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، إن دار الإفتاء المصرية تعتبر بيت الخبرة فى الفتوى، وتمتلك ميراثا كبيرا فى الفتاوى، مضيفا أن التحرش خسة وندالة وقلة مروءة وهو جريمة وكبيرة وذنب عظيم ولا يبرره أى مبرر، لأن الله كلف الإنسان رجل ومرأة، فالملابس ليست مبررا للتحرش لأنى أُمرت بأن أغض البصر، والمتحرش إنسان مأزوم.

وأضاف مفتى الجمهورية، خلال لقائه الإعلامى محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، أنه على المتصدر للفتوى أن يتأنى كثيرا قبل إصداره الفتوى، وعلى المستفتى أن يتبصر فيما يسأل وأن يرجع إلى أهل الاختصاص، والذى يتصدر للفتوى عليه أن يتقى الله، فالإفتاء والإبلاغ عن الحكم الشرعى أمانة فى عنق كل إنسان يقول قولاً.