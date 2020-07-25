شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مصطفي: 500 جنيه لأعضاء الموسيقيين العاملين من صندوق الإعانات بالنقابة شهريًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، نحن لا نرد على أشخاص فنحن نريد أن يعرف الموسيقيون ماذا فعلت لهم النقابة في ظل أزمة كورونا.

وأكدت نادية مصطفى من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمة الإعلامي سيد على عبر شاشة قناة «الحدث اليوم»، أن النقيب كان يعقد مجلس دائم، فقرر النقيب والمجلس بصرف «500» جنيه لأعضاء الموسيقيين العاملين، من صندوق الإعانات بالنقابة شهريًا.

وأضافت نادية، أن المبلغ قليل بسبب كثرة اعداد الحاصلين علية من النقابة، مشيرة إلى أنه منذ بداية الجائحة لا يوجد إيرادات تدخل النقابة، لهذا تم الصرف بحذر شديد.

وأختتمت نادية، أنه تم صرف مبالغ باهظة في علاج الموسيقيين أيضًا والتأمين الصحي، فنحن أستطعنا أن نمر من تلك الأزمة إلى بر الأمان.