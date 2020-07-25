شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة مواد البناء: مبادرة «مايغلاش عليك» عبقرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء، باتحاد الصناعات، إن مبادرة «مايغلاش عليك» لدعم وتمويل المنتج المحلي كبيرة وشاملة وعامة، وستعمل على تشجيع المنتج المحلي الذي ينع بجودة ومواصفات عالمية، لافتَا إلى أن هذه المبادرة ستقدم خصومات بنسبة تصل لـ20%.

وتابع «الدسوقي»، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت، أن المبادرة تقدم دعم حكومي يصل لـ12.5 مليار جنيه، لأصحاب البطاقات التموينية، وهذا خلاف الخصم الذي يقدر بـ20% الذي يقدمه المنتج، لافتَا إلى أن المبادرة تشمل كل شيء سواء العقار أو الأثاث أو جميع الصناعات، ويشارك في هذه المبادرة أكثر 4 آلاف منتج مصري محلي.

وأضاف أن المبادرة عبقرية وجاءت في وقت عبقري، خاصة أن معدل النمو الاقتصادي بعد أزمة كورونا انخفضت بعدما وصلت لـ6%، ومن شأن هذه المبادرة أن تؤدي إلى حركة رواج كبيرة في السوق، وتغيير شكل الموازنة من حيث نمو الاقتصاد. \

ولفت إلى أن الصناعة جزء من حركة التنمية الشاملة في رؤية مصر 2030، لافتَا إلى أن شكل مصر سيتغير خلال الـ10 سنوات من خلال التنمية في الطرق والطاقة، وشكل المجتمعات العمرانية الجديدة. ولفت إلى أن وقف إعطاء تراخيص البناء في المدن لمدة 6 أشهر هدفه أعادة تقييم بعض المدن التي أصبحت غير قابلة لاستيعاب أي زيادة سكانية جديدة، وهذا يأتي في اطار منظومة التنمية الشاملة التي قامت بها الدولة على أعلى مستوى.