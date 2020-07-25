شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات: صادرات مصر التكنولوجية 4 مليارات دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد إبراهيم، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن دور الغرفة الأساسي هو تمكين شركات تكنولوجيا المعلومات من المشاركة في منظومة التحول الرقمي، والدخول في االمبادارت التكنولوجية من أجل تشجيع صادرات تكنولوجيا المعلومات المصرية، حيث كانت صادرات تكنولوجيا للمعلومات منذ 4 أعوام مليار دولار، حتي وصلت مؤخرًا إلى 4 مليارات دولار.

وكشف ابراهيم في مداخلة عبر شبكة الإنترنت ببرنامج «وطن رقمي» على قناة «الحدث اليوم» للإعلامي حسن عثمان، أن الغرفة تسير بخطوات سريعة في مجال تحسين البنية التحتية التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الأزمة التي تواجة صناعة تكنولوجيا المعلومات حاليًا هي إسناد المشاريع الكبري للشركات الأجنبية، ما يؤدي إلى إضعاف الشركات الوطنية.

وأشار إبراهيم إلى أن قرار وزير الاتصالات بالحصول على نسبة 10% من المبادرات التكنولوجيا للشركات المصرية رقم قليل للغاية في ظل حاجة الشركات المصرية لإثبات نفسها