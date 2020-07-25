شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للاتصالات»: أجهزة تقوية الشبكات غير المُطابقة للمواصفات وراء سوء الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن أهم أهداف الجهاز القومي للاتصالات هو تحسين جودة الخدمة، وتغطية كافة أنحاء الجمهورية بخدمات الاتصالات، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي بدأ في الأونة الأخيرة في إصدار تقارير دورية لتحديد مستوي جودة الخدمة في المناطق المختلفة، تلك التقارير أظهرت سوء حالة الخدمة في عدد من مناطق الجمهورية.

وأضاف إبراهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «وطن رقمي»، الذي يقدمه الإعلامي حسن عثمان، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن التقارير أظهرت استخدام بعض المواطنين أجهزة لتقوية الشبكات غير مطابقة للمواصفات، كانت السبب في ضعف الشبكة وسوء حالة الخدمة في تلك المناطق، حيث أن تلك الأجهزة غير معتمدة وتؤثر بالسلب على شبكة الاتصالات ومستوى الخدمة، وعلى ضوء ذلك قام القطاع بإبلاغ الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين وكذلك أصحاب محلات بيع الأجهزة المخالفة، حيث يستوجب على مستوردي تلك الأجهزة الحصول على ترخيص وموافقة الجهاز القومي قبل استيرادها.

وكشف إبراهيم أن عمليات المداهمة تمت في محافظتي القاهرة والإسكندرية، ومن المقرر أن تشمل كافة محافظات الجمهورية في الفترة المقبلة، مُطالبًا المواطنين بالتأكد من مطابقة الأجهزة للمواصفات الفنية وحصولها على التراخيص اللازمة قبل شرائها.