شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة «التطوير العقاري»: مبادرة «مايغلاش عليك» ستحرك السوق بعد تضرره من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقاري، إن فكرة صندوق الضمان الاستهلاكي مهمة جدًا، لتنشيط السوق الفترة المقبلة، وهذه الفكر طبقت في الكثير من الدول التي حدثت بها بعض الأزمات، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة جاءت في التوقيت المناسب، خاصة بعد ازمة كورونا.

وتابع «حسنين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت، أن مبادرة «ما يغلاش عليك» تشجع المواطنين على شراء السلع، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى، مطالبًا بإيجاد مبادرة مشابهة لمساعدة المجال العقاري، لكي ينمو بالشكل المستهدف الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الاسكان منخفض التكاليف، لا يستطيع أن ينافس فيه القطاع الخاص الحكومة، خاصة أن الحكومة لا تحقق أي أرباح من هذا القطاع، خلاف أنها قامت بإنجاز كبير في هذا القطاع، مضيفًا أن اسكان الطبقة المتوسطة يوجد به نقص خلال الفترة الحالية، لذلك يتم العمل على تنشيط المطورين العقاريين لتوفير الاسكان المتوسط الفترة المقبلة.