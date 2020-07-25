شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يكشف تفاصيل تجريد الكاهن رويس عزيز خليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن التجريد يعني التخلي عن عناصر الكنيسة الخارجة عن حدود الواجبات التي تقوم بها وسحب اللقب منها، مؤكدًا أن القرار بالتجريد ليس سهلًا.

وأضاف «تواضروس» خلال برنامج «لقاء خاص»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الكنيسة لا تتخذ قرار التجريد إلا بعد سنوات وتحقيقات، مشيرًا إلى أن قضية القمص السابق رويس عزيز خليل يتم التحقيق فيها منذ أيام البابا شنودة.

وعن اتهامات البعض عن تأخر الكنيسة في اتخاذ القرار بالتجريد للقمص، أشار إلى أن القضية لها تاريخ وهو ممتد، متابعًا: «هذا الشخص ينتمي لإحدى الإيباراشيات في مصر وتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والمجلس بالمنيا قام بالتحقيقات وتجميع أوراق الملف».

وذكر البابا تواضروس أن الكنيسة طالبت القمص بالعودة إلى مصر، ولكن ظروفه الصحية منعته من ذلك، متابعًا: «حاولنا اتخاذ تصرفات إيجابية لكن النتيجة وصلت لهذا».

وعن سبب إعلان اسم القمص، قال: «الموضوع الأخير أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن قبلها كان يتم بشكل شخصي، وعندما انتشر بهذه الصورة الكبيرة والاتساع كان يجب إعلانه».

وأصدر المجلس الإكليريكي التابع لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، قرارًا بتجريد القمص رويس عزيز خليل، من رتبته الكهنوتية وعودته لسمه العلماني وهو يوسف عزيز خليل.

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