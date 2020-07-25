شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة التجارية»: خصومات تصل إلى 20% في مبادرة «تحفيز الاستهلاك» على 4200 سلعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أسامة الرفاعي، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، أن مبادرة تحفيز الاستهلاك كان من المقرر انطلاقها في بداية يناير من العام الجاري، ولكنها توقفت بسبب جائحة كورونا التي أصابت السوق المصري والعالمي بحالة شلل وركود، وتعطل لعجلة الإنتاج.

وأضاف الرفاعي في مداخلة هاتفية ببرنامج «وطن رقمي»، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الدولة رصدت حوالي 12 مليار و250 مليون جنية مصري من أجل إطلاق تلك المبادرة، مشيرًا إلى أن المبادرة تشمل جميع السلع المعمرة وغير المعمرة، باستثناء السلع الغذائية والسيارات، حيث تصل إلى حوالي 4200 سلعة متاحة، و1200 مصنع ضمن المبادرة.

وأكد الرفاعي أن نسبة الخصم تتراوح بين 15% إلى 20%، مشيرًا إلى أن المبادرة ستنطلق غدًا الأحد وتستمر لمدة 3 شهور، وستساهم في دفع عجلة الإنتاج ورفع جودة المنتج المصري.