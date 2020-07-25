شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا بنائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للاطمئنان علي صحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حيث أعرب عن خالص تمنياته له بموفور العافية والشفاء العاجل.

ومن جانبه، أعرب نائب أمير الكويت ولي العهد عن بالغ امتنانه وتقديره للرئيس علي تلك اللفتة الكريمة التي تعكس روح الأخوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.