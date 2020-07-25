شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: مبادرة تحفيز الاستهلاك سترفع مبيعات المنتج المحلي بنسبة 30% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستُسهم في تحسين جودة المنتج المصري، ورفع نسبة المبيعات بنسبة 30%.

وأضاف «الحسيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «همزة وصل»، المذاع على قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري، أن مبادرة تحفيز الاستهلاك جاءت في توقيتها المناسب للمواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال الفترة الماضية التي شهدت برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المبادرة من شأنها منح جزء بسيط من الرفاهية للمواطن البسيط في تسيير سبل الشراء بدعم من الحكومة المضرية لاول مره في تاريخها، عن طريق تخفيض سعر المنتجات بحوالي 20% من قيمة المنتجات مع اتاحة التقسيط على عامين بسعر فائدة بسيط جدا.

وكشف الحسيني عن تخفيض 10% لحاملي بطاقات التموين على السلع المعمرة وغير المعمرة التي تشملها المبادرة، علاوة على إتاحة نظام التقسيط على المنتجات بفائدة مخفضة بسيطة حتى تكون السلع متاحة للجميع وتُناسب جميع طبقات المجتمع.