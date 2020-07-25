شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مطوري القاهرة الجديدة»: الاستثمار العقاري في العاصمة الإدارية واعد جدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن مبادرة وزارة المالية «مايغلاش عليك» تشمل كافة المجالات في الدولة سواء الاستثمار العقاري أو التجاري، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة بفائدة تصل لـ8%، وهذا سيزيد من قدرة المواطنين للشراء، خلاف تنشيط السوق العقاري والتجاري والصناعي.

وتابع «البستاني»، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت، أن المبادرة بحجم 2 مليار، ولكن هذا المبلغ قليل، متمنيًا أن يصل حجمها لـ50 مليار جنيه، مثل المبادرة الأخيرة للتمويل العقاري لتغطية قطاع أكبر، وتنشيط حركة الاستثمار العقاري والتجاري بصورة أكبر.

ولفت إلى أن خطة التنمية الشاملة 2030 تسير بشكل جيد، لافتَا إلى أن خريطة مصر تتغير بشكل كبير جدًا، معقبَا: «لو المواطن ما نزلش الشارع شهر، هيحس إنه تايه في شوارع مصر، بسبب المشاريع العقارية الكبيرة» .

ولفت إلى أن الاستثمار العقاري في العاصمة الإدارية واعد جدًا، وهذا يرجع إلى أن طبيعية المصريين تميل إلى الاستثمار في العقاري، خلاف أن الزيادة تقدر بـ2.5 مليون نسمة، وهذا في حاجة لمليون وحدة سكنية سنويًا.