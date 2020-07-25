شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: انتشار »كورونا» بهذه الصورة إنذار من الله وجرس إيقاظ للإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الدولة بكل مؤسساتها كانت في كامل الانتباه منذ بداية انتشار جائحة «كورونا».

وأضاف البابا تواضروس، في مقابلة خاصة مع قناة «إكسترا نيوز» مساء السبت، أن فكرة انتشار وباء بهذه الصورة يعد إنذارا من الله أو جرس إيقاظ للإنسان وضميره.

وأشار إلى أن الدولة في كامل الانتباه منذ بداية انتشار فيروس «كورونا»، بدءا من القيادة السياسية إلى الحكومة ووزارة الصحة، منوها بأن الاجراءات التي اتخذتها الدولة على غرار إجراءات الحظر وغلق الأماكن التي بها تجمعات بما فيها المساجد والكنائس تعد في غاية الأهمية.

ولفت إلى أن الدولة تعاملت باستعداد كامل تجاه هذه الأزمة، على خلفية الأمور الصحية والعلاجية والمستشفيات والأدوية والأجهزة والإمكانيات، فضلا عن الإمكانيات الصحية التي قدمتها القوات المسلحة، وذلك للخروج من الأزمة بأقل خسائر.