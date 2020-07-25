شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة «التطوير العقاري»: السوق عاد إلى طبيعته بنسبة 80% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر توجيهات لإيجاد صندوق لتيسير إجراءات التمويل العقاري، من خلال تأمين البنوك لإقراض العملاء، للحصول على وحدات سكنية.

وتابع «شكري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت، أن ثقافة مشتري الوحدات ليست متفقة مع التمويل العقاري، وفكرة إثبات الدخل ليس سهلاً على المصريين، مشيرًا إلى أن الأصل هو اللجوء إلى البنوك للتمويل، وهذا أمر هام جدًا في التمويل العقاري.

ولفت إلى أن السوق العقاري تحسن كثيرًا بعد انحسار أزمة كورونا، لافتَا إلى أن السوق العقاري عاد إلى طبيعته بنسبة 80%، ومن المتوقع أن يعود للعمل بنسبة 100% للعمل خلال شهر وتجاوز أزمة كورونا.