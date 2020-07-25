شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: مصر تستورد «تفاح» بنصف مليار دولار سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ان مصر تستورد سنويا تفاح، بما يقدر بنصف مليار دولار.

وقال معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم، على شاشة «ON»، إن هناك هدف استراتيجي لتقليل حجم الواردات من السلع، والعمل على توفيرها محليا.

وأشار وزير المالية، إلى أن الوزارة تستهدف بحلول يونيو ٢٠٢١ إلى إدارة الأنظمة المالية الكترونيا، بجانب إحلال نظام الربط الشبكى بالجمارك، مضيفا «بحلول نوفمبر ستكون فواتير الشركات إلكترونيا، وميكنة كل الإجراءات الضريبية إلكترونيا».