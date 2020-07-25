شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: 200 مليار جنيه ضاعوا بسبب «كورونا».. ونسبة ديوننا في حدود الأمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الهدف من مبادرة «مايغلاش عليك»، معالجة تأثيرات «كورونا»، حيث أثر إغلاق المحلات والأنشطة على بعض الفئات في المجتمع، وهنا يأتى دور الدولة بالمبادرات، حيث ضخت 3.5 مليار جنيه لزيادة دعم الصادرات، ودعم لقطاع الطيران والسياحة، وقدمنا 2 مليار جنيه لشركة مصر للطيران، وكل هذا الدعم، يخرج من الـ100 مليار الذين خصصهم الرئيس لمواجهة تأثيرات «كورونا».

وأوضح معيط، خلال برنامج «المصرى أفندى» على القاهرة والناس: «كنا نخطط جيدا بالنسبة للمرتبات والمعاشات، فضريبة كسب العمل قلت، نتيجة رفع حد الإعفاء، والتخفيض من شرائح الضرائب، وهو ما يثبت أننا عملنا على أكثر من محور، حتى لا يتأثر الناس».

وفيما يتعلق بمبادرة «مايغلاش عليك»، قال معيط، إنها جاءت بتوجيه رئاسى، لتمكين المواطن وزيادة استهلاكه، فالمبادرة موجهة إلى 64 مليون مواطن يمتلك بطاقة تموينية، وكل مواطن له 200 جنيه، بالإضافة إلى خصومات 20% فيما يتعلق بالسلع المهمة.

وأردف: «بطاقة التموين سيكون بها مبلغ مخصص لملابس أو أجهزة كهربائية وليس مواد تموينية، سندعم هذه المبادرة بـ12.25 مليار جنيه لمدة 3 شهور، والمستهدف حركة سلع في حدود 120 مليار جنيه».

وقال معيط: «هناك معايير لنسبة الدين الخارجى، فالنسبة تقل بالنسبة للعام الماضى، فخلال الفترة الماضية سددنا مليارات الدولارات، ولكن حينما نقترض الإعلام والناس تعرف، ونسبة الديون حتى الآن في حدود الأمان، ولدينا خطة لتخفيض هذه النسبة، ومع جائحة كورونا كان لدينا تصور عام، ولكن هناك 200 مليار جنيه وأكثر ضاعوا بسبب كورونا».

وأكد معيط، لدينا القدرة على تسديد إلزاماتنا، وفى مواعدها، فخلال الشهور الماضية، هناك 5 دول لم تستطع سداد ديونها في توقيتها، ولكن مصر سددت كل ديونها كما كان مخطط لها.

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