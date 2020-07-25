شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: لا استبعد وقوف الإخوان وراء الهجوم على كمين بئر العبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقي علام ،مفتى الجمهورية، الوقوف مع الدولة واجب شرعي يثاب عليها الإنسان والموت دفاعا عن الوطن شهيد، وما يفعله الاخوان الهاربين فى قنوات تريد زعزعة الوطن والدولة هو فكر الخوارج ونحن بصدد إعداد دراسة عن التأسلم السياسي تفضح هؤلاء ، فكل من يريد زعزعة استقرار الوطن خونة وخوارج .

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، أن فكر الإخوان لا يعترف بالوطن ولا الحدود بدء من حسن البنا إلى وقتنا هذا، وأنا لا استبعد أن الذين هاجموا كمين بئر العبد يحملون فكر الإخوان، فإن لم يمارس الإخوان الإرهاب بأنفسهم فبفكرهم، فكل الجماعات المتطرفة منبثقة من الإخوان.

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وتابع: دار الإفتاء تعمل باستقلال وساسئل عن هذا أمام الله عز وجل، وتعمل للدفاع عن شرع الله و الوطن.