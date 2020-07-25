شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس حى الدقى يشن حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين بشارع سليمان جوهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، حملة مكبرة بحضور اللواء أيمن عقل مدير شرطة المرافق، في ش سليمان جوهر والشوارع الفرعية لشارع الدقي ومدخل دير الناحية، وتم رفع كافة إشغالات الباعة الجائلين، وإزاله التعديات على الأرصفة، وأثناء الحملة حضر اللواء علي شلش حكمدار المديرية، واستمرت الحملة في ضبط المخالفين وإزالة التعديات.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالاهتمام برفع الإشغالات من الشوارع الفرعية والرئيسية، لإعادة الانضباط العام لمحافظه الجيزة، كما حضر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، والإشادة بمجهود حي الدقي على مدار الساعة في تحقيق الانضباط وتوجيهاته لقيادات مديريه الامن في التعاون الكامل مع رؤساء الاحياء لتحقيق الانضباط.



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