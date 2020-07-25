شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظة الجيزة تجرى إصلاح عطل كهربائى فى محطة مياه إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى أجهزة محافظة الجيزة، أعمال إصلاح كابل الكهرباء المغذى للمرحلة الجديدة لمحطة مياه إمبابة، على قدم وساق، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، حيث شكلت الشركة غرفة عمليات بمحطة مياه امبابة برئاسة المهندس منصور بدوى رئيس الشركة لمتابعة اصلاح العطل وعودة الخدمة.

وكان حدث عطل بكابل الكهرباء المغذى للمرحلة الجديدة لمحطة مياه إمبابة، الأمر الذى أدى إلى توقف هذه المرحلة بطاقة 600 ألف متر مكعب وجارى الإصلاح بمعرفة شركة كهرباء جنوب القاهرة، ما أدى الى انقطاع المياه على 7 مناطق بالجيزة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعه اصلاح العطل الذى تسبب في انقطاع المياه عن أحياء الوراق وشمال الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور وفيصل والهرم وبشتيل، واعاده ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع .

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وأعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أكدت علي إنقطاع المياه بأحياء الوراق وشمال الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور وفيصل والهرم وبشتيل؛ نظرا لحدوث عطل بكابل الكهرباء المغذى للمرحلة الجديدة لمحطة مياه امبابة، الأمر الذى أدى إلى توقف هذه المرحلة بطاقة 600 ألف متر مكعب وجارى الإصلاح بمعرفة شركة كهرباء جنوب القاهرة.

وعبرت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن ارادتها مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة .

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود اى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125 .