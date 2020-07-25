شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: دفع الأموال لسد حاجة الفقراء أولى من حج النافلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى علام ، مفتى الجمهورية: "العشر الأوائل من ذى الحجة لهم خصوصية خاصة فى الإسلام، كما أن يوم عرفة سمى بهذا الأسم لأنه يوم لتعارف الناس"، مشيرا إلى أن حرمان المسلمين من أداء الحج هذا العام بسبب كورونا قد يعقبه منح لا حصر لها كما أنه ليس غضبا من الله بل فيه خير، مفتيا بأن من لم يذهب هذا العام للحج وكان حجه نافلة أن العلماء متفقون على أن الإنفاق لدفع حاجة المحتاجين والفقراء أولى فى الثواب من حج النافلة.

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وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، أنه على من حرموا من أداء الحج هذا العام أن يطمئنوا على حصولهم على الثواب ما داموا راضين بقضاء الله، مضيفا أنه ليس هناك مانع من توجيه أموال الحج إلى المستشفيات وعلاج المرضى من فيروس كورونا وخلافه.

وتابع: "أنا مع التدابير التى تتخذها الدولة فالقرار فى الدولة يبنى على أسس فإذا تقرر عدم إقامة صلاة العيد أو الجمعة فعلينا أن نلتزم"، مشددا على أن الصلاة خلف التليفزيون غير صحيحة ولا تجوز، كما أن صلاة العيد يمكن ان تقوم فى المنزل بدون خطبة.