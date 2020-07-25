شكرا لقرائتكم خبر عن مطار سوهاج يبدأ العمل بمنظومة الكاميرات الحرارية للكشف عن كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الطيار هشام فريد مدير مطار سوهاج الدولى، بتفعيل منظومة الكاميرات الحرارية داخل صالات المطار لمواجهه فيروس( كوفيد19 ) وذلك بناء على توجيهات الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والعمل على الأخذ بأحدث أساليب فحص القادمين من الخارج عبر المطارات المصرية حال ظهور أعراض ارتفاع درجة الحرارة التى تعد من أهم أعراض فيروس كورونا المستجد .

وقالت مصادر مطلعة بالمطارات، أن منظومة الكاميرات الحرارية تعطى مؤشراً على عدم ارتداء الكمامة حيث تعتمد الكاميرات على أجهزه الاستشعار الحرارية (الأشعة تحت الحمراء)، حيث تقوم بقياس الحرارة المنبثقة من الجسم من خلال أجهزة التصوير الحرارى وتقوم بتخزين تلك الصور بعد وضع علامة على الشخص الذى تتجاوز درجة حرارته الدرجة الآمنة المتعارف عليها .

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وأضافت المصادر، أن تلك الكاميرات تستطيع أن ترصد تجمع بشرى لا يقل عن 40 راكبا فى لحظات بسيطة، وتخزين بياناتهم وصورهم، ثم تنتقل لترصد 40 آخرين وبمساعدة دخول هذه التقنية الحديثة المطارات المصرية تستطيع تحديد المسافرين الذين قد يكونوا عرضه للخطر للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين فى المطارات المصرية.

يذكر أن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، طبقت إجراءات احترازية داخل صالات السفر والوصول بمطار سوهاج الدولى، وذلك بوضع مسافات وتباعد بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول لتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا، بالإضافة إلى استمرار أعمال التعقيم والتطهير داخل الصالات ضمن الخطة الاحترازية التى وضعتها وزارة الطيران المدنى بالمطارات المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية بمطار سوهاج الدولى توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعى بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية يجب على المسافرين إتباعها للحفاظ على سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية، كما شملت الإجراءات الاحترازية وضع علامات على ارضيات المطار للتنبيه على المسافرين بأهمية التباعد الجسدى أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر .