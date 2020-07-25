شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس عن عدد المصلين فى الكنائس: اقترحنا دكة لكل مصلٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "بعد قرار إعادة افتتاح الكنائس للصلاة اقترحنا أن تكون هناك دكة لكل مصلى فى الكنيسة، فلو كنيسة تستوعب مثلا 50 دكة، فيجلس عليها 50 فردا فقط بالتبادل، بمعنى أن يجلس أحد على الدكة والآخر فى الدكة التى تليه من الجهة المقابلة، وذلك كإجراء وقائى من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف البابا تواضروس فى لقاء خاص لقناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة: "اقترحنا أن تكون عظات النهضة والكلمات الروحية عبر تطبيق زووم"، مشيرا إلى أن إعادة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية وهى إيبارشية البابا فى 3 أغسطس المقبل، وسط إجراءات وقائية واحترازية، مشيرا إلى أن قرار إعادة فتح الكنائس بالمحافظات متعلق بالأب الأسقف مع الكهنة لدراسة الوضع الصحى، مضيفا: "لقينا إبراشيات مثلا في مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر تقريبا مفيش إصابات بكورونا".