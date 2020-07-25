شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تطلق أولى وحدات التدريب والتوظيف بمحافظة بنى سويف غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي غداً الأحد "وحدة التدريب والتوظيف" بمحافظة بنى سويف، وهى أول وحدة فرعية على مستوى محافظات الجمهورية، ويأتى الإطلاق تنفيذاً لرؤية وزارة التضامن الاجتماعى فى التأسيس لنشر وحدات التدريب والتوظيف داخل مديرياتها، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.



وتهدف وحدات التدريب والتوظيف إلى تقديم وتطوير خدماتها في أنحاء الجمهورية المختلفة، لتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والخاص للاستثمار فى العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والمجتمع وتوفير فرص تدريبيه مناسبه لاحتياجات سوق العمل.