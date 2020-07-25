شكرا لقرائتكم خبر عن الرى السودانية: نتطلع لاستئناف مفاوضات سد النهضة والتوصل لاتفاق ملزم للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الري السودانية، انها تتطلع لاستئناف مفاوضات سد النهضة والتوصل لاتفاق ملزم للجميع، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وأضاف "الرى السودانية": نرفض أى قرار منفرد يعطل التفاوض حول سد النهضة، ويجب الاتفاق على إطار زمني محدد للمفاوضات".

وكان وزير الرى السودانى، قد أكدت فى تصريحات سابقة أن بلاده أبلغت القمة الأفريقية المصغرة رفضنا إجراءات إثيوبيا الأحادية، والتأكيد على ضرورة التفاوض.

وفيما شهدت السنوات الماضية جولات كثيرة من التفاوض بين مصر والسودان واثيوبيا، فى إطار ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل بين الدول الثلاث، ويضمن الحقوق ويحقق المصالح.