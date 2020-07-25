شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طائرة ورقية تحمل مجسما للشهيد أحمد منسى ترفرف فى سماء البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جسد عدد من الشباب شخصية الشهيد أحمد منسي على هيئة طائرة ورقية مجسمة ترفرف في سماء محافظة البحيرة، حيث لاقت الفكرة إعجاب الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول الصور المئات من رواد السوشيال ميديا.

وانطلقت هذه الفكرة من محافظة البحيرة، حيث قام عدد من الشباب بالمحافظة، بإعداد وتجهيز طائرة ورقية مجسمة تحمل صورة الشهيد أحمد منسى ورفع معها علم مصر، وسرعان من انتشرت الصور على منصات السوشيال ميديا المختلفة.

ليست المرة الأولى التي تتم فيها صناعة طائرة ورقية وعليها صورة الشهيد أحمد منسة، ففي 16 يوليو أرسل القارئ أحمد ممدوح، من الوراق بالجيزة، عددا من الرسومات تحمل شخصيات عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، لعدد من المشاهير والشهداء من نبيهم أحمد منسى، موضحًا أن الرسمة تستغرق منه نحو 6 ساعات، وبيرسم على كيس بلاستيكي أو قماش وبالألوان البلاستيك.

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أحمد منسى في طائرة ورقية

استشهد البطل أحمد منسي في ملحمة كمين البرث منذ 3 سنوات، حيث كان يدافع مع رفاقه عن كمين البرث بمدينة رفح، والتى تعد أحد أهم المعارك ضد الجماعات الإرهابية بشمال سيناء.

وفي ملحمة البرث استشهد كل من: البطل عقيد أركان حرب "أحمد صابر محمد على منسى"، والبطل نقيب "أحمد عمر الشبراوى"، والبطل ملازم أول "أحمد محمد محمود حسنين"، والبطل عريف "محمد السيد إسماعيل رمضان"، والبطل جندى "محمود رجب السيد فتاح"، البطل جندى "محمد صلاح الدين جاد عرفات"، والبطل جندى "على على على السيد إبراهيم"، والبطل جندى "محمد عزت إبراهيم"، والبطل جندى "مؤمن رزق أبو اليزيد"، والبطل جندى "فراج محمد محمود أحمد"، والبطل سائق "عماد أمير رشدى يعقوب"، والبطل جندى "محمد محمود محسن"، البطل جندى "أحمد محمد على نجم"، البطل جندى "على حسن محمد الطوخى"، والبطل جندى "محمود صبرى محمد".

وضمت لوحة الشهداء الأبطال من قوات المدفعية البطل النقيب "محمد صلاح محمد"، بالإضافة للشهيد البطل ملازم أول "خالد محمد كمال المغربي"، والبطل جندى "محمد محمود فرج"، و"أحمد العربى مصطفى"، والبطل مندوب مدنى "صبرى".