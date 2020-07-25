شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد قرية الشوبك الغربى بالبدرشين للوقوف على مستوى الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه اللواء محمد كمال بهلول رئيس مركز ومدينة البدرشين قرية الشوبك الغربي بمركز ومدينة البدرشين للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لأهالى القرية والتعرف على احتياجاتهم .

وتفقد نائب المحافظ شوارع القرية لمتابعه أعمال النظافة ورفع الإشغالات والوقوف على مستوى الخدمات بالقرية مشددا على رئيس الوحدة المحلية الاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة بشوارع القرية أولا بأول.

كما ضبط نائب المحافظ مقهى تقدم الشيشة لروادها أثناء المرور المفاجئ على القرية وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتعليمات محافظ الجيزة وحرصا على صحة وسلامة المواطنين وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

والتقى نائب المحافظ بعدد كبير من الأهالي واستمع الي مطالبهم وشكاواهم التى وعد ببذل أقصى جهد لتلبيتها في أطار الإمكانيات المتاحة حاليا.

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وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أصدر قراراً بإقالة رؤساء الوحدات المحلية بأبو رجوان والشوبك ومزغونة بمركز ومدينة البدرشين ، لتدنى مستوى النظافة بالمناطق التابعة لهم.

وجاء قرار محافظ الجيزة عقب جوله مفاجئة قام بها للوقوف علي حاله النظافة والاشغالات بمركز البدرشين حيث ضبط راشد تدنى لمستوى النظافة بالوحدات المحلية بأبورجوان والشوبك ومزغونة رغم الانذارات والتوجيهات السابقة التى تم إصدارها بشأن الاهتمام برفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود المخلفات بنهر الطريق الجولة التى قام بها المحافظ للمرور على عدد من المشروعات الخدمية بالقطاع الجنوبي بمراكز ومدن البدرشين والعياط والصف وأطفيح للوقوف على حجم الإنجاز وتقديم الدعم المعنوي للعاملين بمختلف المشروعات .

ووجه خلالها محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بتحسين حالة الطرق ومداخل القرى ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول وعدم السماح بتراكمها والالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الطريق.