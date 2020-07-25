شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح عطل محطة مياه امبابة لعودة الخدمة لـ7 مناطق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعه اصلاح العطل الذى تسبب في انقطاع المياه عن أحياء الوراق وشمال الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور وفيصل والهرم وبشتيل، واعاده ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع .
وأعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أكدت علي إنقطاع المياه بأحياء الوراق وشمال الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور وفيصل والهرم وبشتيل؛ نظرا لحدوث عطل بكابل الكهرباء المغذى للمرحلة الجديدة لمحطة مياه امبابة، الأمر الذى أدى إلى توقف هذه المرحلة بطاقة 600 ألف متر مكعب وجارى الإصلاح بمعرفة شركة كهرباء جنوب القاهرة.
وعبرت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن ارادتها مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة .
وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود اى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125 .
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