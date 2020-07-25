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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: معدل التضخم ينخفض لأدنى مستوياته منذ 14 عاماً والان مع تفاصيل الخبر
معدل التضخم ينخفض لأدنى مستوياته منذ 14 عاماً ويسجل 5.7 %تقرير للمركز الإعلامى لـ«الوزراء»: السياسة النقدية للحكومة نجحت فى احتواء الضغوط التضخمية والسيطرة على الأسعارالدكتور معين عبدالملك رئيس وزراء اليمن فى حوار خاص لـ«الخليج 365»: موقف القاهرة ثابت من وحدة وسلامة أراضى اليمنالحوثيون افتعلوا العراقيل لتعطيل اتفاق ستكهولم على مرأى ومسمع الأمم المتحدة نؤكد دعم اليمن لمبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية.. ونساند حق مصر المشروع فى الدفاع عن أمنهااتفاق الرياض يضمن بسط نفوذ الدولة على المناطق المحررة وشراكة الجميع فى الإدارة التدخلات التركية فى ليبيا تهديد للأمن القومى العربيالمبادرة الرئاسية لدعم المنتج المحلى تنطلق اليوم بشعار «ما يغلاش عليك» خصومات تصل إلى 20 %.. ودعم إضافي ألف جنيه لكل بطاقة تموينيةرئيس امتحانات الثانوية: النتيجة مبشرة ومؤشرات النجاح مرتفعة سولاف فواخرجي لـ"تلفزيون الخليج 365": أعشق مصر وأحترم جمهورها ولا يوجد فنان عاقل لا يهواهانائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية: طرح 8 آلاف وحدة سكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة بعد عيد الأضحى غلق المقاهى والمطاعم منتصف الليل.. والمولات 10 مساءً وزيادة نسبة الإشغال لـ 50 %الحكومة تشدد على الاستمرار فى منع التزاحم والاختلاط والالتزام بارتداء الكمامات فى الأماكن المغلق افتتاح مترو "النزهة – عدلي منصور" للجمهور اليوم«الأوقاف»: التعاقد على ألف طن لحوم ضمن «صكوك الأضاحى" ضبط 32 مقهى و 1675 محلاً مخالفا لمواعيد الغلق و10 آلاف و 900 سائق لعدم ارتداء الكمامة«الداخلية» تواصل إجراءات مواجهة كورونا ومكافحة الجريمة.. وتتمكن من تحرير 5 آلاف قضية تموينية بينها احتكار سلع.. وكشف قضايا اختلاس واحتيال بقيمة 1.6 مليار جنيه
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