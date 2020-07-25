الخليج 365: معدل التضخم ينخفض لأدنى مستوياته منذ 14 عاماً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، حوار مع الدكتور معين عبد الملك، رئيس وزراء اليمن، فضلا عن تغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعةواقرأ في الخليج 365 أيضا

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الدكتور معين عبدالملك رئيس وزراء اليمن فى حوار خاص لـ«الخليج 365»: موقف القاهرة ثابت من وحدة وسلامة أراضى اليمننؤكد دعم اليمن لمبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية.. ونساند حق مصر المشروع فى الدفاع عن أمنهاالتدخلات التركية فى ليبيا تهديد للأمن القومى العربيخصومات تصل إلى 20 %.. ودعم إضافي ألف جنيه لكل بطاقة تموينيةسولاف فواخرجي لـ"تلفزيون الخليج 365": أعشق مصر وأحترم جمهورها ولا يوجد فنان عاقل لا يهواهاغلق المقاهى والمطاعم منتصف الليل.. والمولات 10 مساءً وزيادة نسبة الإشغال لـ 50 %افتتاح مترو "النزهة – عدلي منصور" للجمهور اليومضبط 32 مقهى و 1675 محلاً مخالفا لمواعيد الغلق و10 آلاف و 900 سائق لعدم ارتداء الكمامة