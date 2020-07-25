شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: 15 فندقا بالبحر الأحمر وجنوب سيناء تحصل على شهادة السلامة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم نهاية الاسبوع الماضى 15 فندقا بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التى وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 8 فنادق بمحافظة البحر الأحمر و7 فنادق بمحافظة جنوب سيناء . وأضاف أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل اجمالى عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 605 فندقا بـ21 محافظة على مستوى الجمهورية، لافتا الى ان لجان الفحص مستمرة فى اعمال التفتيش تباعا على باقى الفنادق التى تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة. واهابت وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التى حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

أكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار أن الحركة السياحية لمحافظتى جنوب سيناء والبحر الاحمر تسير بشكل جيد، حيث تضاعفت الاعداد خلال ثلاث اسابيع لخمس مرات، وهو أمر مبشر على عودة السياحة بقوة. وأشار العنانى فى حوار لليوم السابع ان الدولة عازمة على تطوير منطقة مرسى مطروح والساحل الشمالى لتأخذ مكانتها السياحية بعد سنوات اعتمدت فيها على السياحة الداخلية فقط، مشيرا إلى ان المحافظة تزخر بالإمكانيات السياحية كما انها جاذبة للاستثمار.

وأكد على ان مصر جاهزة لاستقبال السياح من كافة انحاء العالم، ولدينا اجراءات احترازية عالية المستوى بدليل ان جميع السياح الذين زاروا مصر خلال الفترة الماضية عادوا الى بلادهم بدون تسجيل اصابة واحدة بفيروس كورونا.