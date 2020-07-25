شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: لدينا مخزون مطمئن من المياه يمكن استخدامه فى حالات الاحتياج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن لجنة إيراد نهر النيل هي لجنة معنية بمتابعة إيراد النيل وحجم الفيضان وتوظيفه بشكل جيد، موضحاً أن ذلك يلبي توفير الاحتياجات المائية وهو ما يحتاج إلى آليات.

وتابع السباعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن هناك معدلات جيدة توفي احتياجاتنا في الفترة المقبلة وفوق المعدل، متوقعاً أن يكون إيراد النيل يفوق المتوسط هذا العام وهو شيء مبشر.

وأكد متحدث وزارة الرى، إن الوزارة وضعت خططاً للتعامل مع كل الأوضاع، مشيراً إلى أن الفيضان يكون فوق المعدل، ونعد خططاً لإدارته بشكل جيد كي نستفيد منه الاستفادة المثلي، كما أن بحيرة السد هي المخزون الذى نعتمد عليه.

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وأكمل المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أنه لدينا مخزون مطمئن يمكن استخدامه في حالات الاحتياج ويوفي الاحتياجات ولكن ليس بشكل مستمر، موضحاً أن أي ملء سيكون خلال فترة الفيضان وهو ما لم يتم إعلانه من قبل الجانب الإثيوبي.

وعقدت اللجنة الدائمة لإيراد النهر اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، وذلك لمتابعة الموقف المائى وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل حاليا ومستقبلا بما يمنع حدوث اي شكاوي من توفير المياه

وتم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان، حيث أشارت البيانات ألى أن معدلات الامطار بدأت في التزايد على منابع النيل، كما استعرضت اللجنة مناسيب محطات القياس الرئيسية علي منابع النيل وكذلك مناسيب وتصرفات السد العالي والتي تشير إلي أنها في الحدود الآمنة للوفاء بكافة الاحتياجات.