السيسى يتصل بولى عهد الكويت للاطمئنان على صحة الشيخ صباح الأحمد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجري الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفيا بنائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للطمأنة علي صحة اخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حيث اعرب سيادته عن خالص تمنياته له بوافر العافية والشفاء العاجل". ومن جانبه أعرب نائب أمير الكويت ولي العهد عن بالغ امتنانه وتقديره للرئيس على تلك اللفتة الكريمة التي تعكس روح الاخوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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