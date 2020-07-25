شكرا لقرائتكم خبر عن موجز ترندات تلفزيون الخليج 365..نتيجة الثانوية وفاروق جعفر وإجازة العيد يتصدرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض موجز الترندات من تليفزيون الخليج 365، مجموعة من الأخبار التى تصدرت مؤشرات البحث فى السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة.

كان أول التريند والذى بحث عليه المصريين بشكل كبير، هو نتيجة الثانوية العامة، حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، أن نتيجة الثانوية العامة 2020 سيتم إعلانها عقب عيد الأضحى، مضيفا أنه سيكون هناك عقوبات مشددة سيتم تطبيقها على الغشاشين.

أما الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، كشف أن المؤشرات العامة للنتيجة مبشرة، وستكون أعلى من السنة الماضية.

وتناول موجز الترندات، الذى قدمته حور محمد، ترند فاروق جعفر كابتن نادى الزمالك بسبب تصريحاته التى آثارت جدلا كبيرا في الوسط الرياضي، والذى تحدث فيها عن مجاملة الحكام للأندية المصرية في أفريقيا، مضيفا أن منتخب مصر تمت مجاملته فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملة.

وأكد كابتن نادى الزمالك السابق عن تصريحاته، أنه تم فهمها بشكل خاطئ، وأكد أن مصر سواء أندية أو منتخبات هي زعيمة الكرة في القارة السمراء.

Advertisements

كما تصدرت الفنانة منة شلبى أيضا مؤشرات البحث فى السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بسبب عيد ميلادها اليوم، والنجمة الشابة منة شلبى تعتبر من ألمع نجمات جيلها، ونجحت في أنها تضع اسمها ضمن قائمة نجوم الصف الأول، وأصبح لديها قاعدة جماهيرية كبيرة، من خلال أدوار كثيرة ناجحة قدمتها مع نجوم كبار.

ونشر صديقها السيناريست تامر حبيب فيديو يضم صورهم ، ووصفها بـ«الجدعة وصاحبة صاحبها».

إجازة عيد الأضحى، كانت أيضا من الترندات، حيث زادت المعدلات البحثية على جوجل، على إجازة العيد.

كذلك فيروس كورونا مازال يتصدر مؤشرات البحث على جوجل، حيث يهتم المواطنين حتى الآن بالتعرف على أخبار كورونا، وآخر الإحصائيات والتطورات الخاصة بالفيروس.

وأخيرا مازال هاشتاج مصر 100 مليون عسكرى يتصدر" قائمة الأكتر تداولا على موقع تويتر، والذى يعبر فيه المصريين من خلاله عن حبهم للوطن واستعدادهم للدفاع وبذل الدماء أمام أي تهديدات سواء خارجية أو داخلية.