شكرا لقرائتكم خبر عن البحر غدار.. السويس تنضم لشواطئ الموت بـ3 غرقى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت فرق إدارة الإنقاذ النهرى والحماية المدنية فى محافظة السويس، من استخراج جثة شاب ضمن الشباب الثلاثة الذين لقوا مصرعهم غرقًا صباح الجمعة بإحدى المناطق المفتوحة علي البحر بالشاطئ العام بمنطقة الأدبية في اتجاه العين السخنة، فى محافظة السويس.
فى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل انتشال جثة والبحث عن اثنين فى حادث غرق الأدبية فى محافظة السويس.
كانت هذه تفاصيل خبر البحر غدار.. السويس تنضم لشواطئ الموت بـ3 غرقى (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.