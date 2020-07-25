شكرا لقرائتكم خبر عن البحر غدار.. السويس تنضم لشواطئ الموت بـ3 غرقى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت فرق إدارة الإنقاذ النهرى والحماية المدنية فى محافظة السويس، من استخراج جثة شاب ضمن الشباب الثلاثة الذين لقوا مصرعهم غرقًا صباح الجمعة بإحدى المناطق المفتوحة علي البحر بالشاطئ العام بمنطقة الأدبية في اتجاه العين السخنة، فى محافظة السويس.

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فى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل انتشال جثة والبحث عن اثنين فى حادث غرق الأدبية فى محافظة السويس.