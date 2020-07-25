شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الملابس الجاهزة لـ"الخليج 365": الستات ملهمش حل فى أزمة القياس والاستبدال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وفتح الأوكازيون الصيفى بدأت المحلات التجارية في استيراد بعض الملابس، وحرص "تلفزيون الخليج 365" على تسليط الضوء على تلك المناسبة لتوضيح كيفية شراء ملابس العيد دون التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، باستضافة عمرو حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة.

وأوضح عمرو حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أن الفترة السابقة أثرت تأثير بليغ على كلا المحلات والمصانع وشعبة الملابس الجاهزة، فيما يخص المبيعات منذ بداية أزمة كورونا، من بداية شهر مارس وتفشى فيروس كورونا أثر بشكل كبير على مبيعات الملابس، إضافةً لمواعيد حظر التجوال وغلق المحلات في فترات صباحية ومبكرة، ما أدى لتأثر شعبة الملابس بما بها من محلات ومصانع بنسبة 70%، حيث كانت تعمل المصانع والمحلات بنسبة 30% فقط.

وأضاف رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أن فتح الأوكازيون قبل عيد الأضحى جاء ميزة كبرى للمحلات، مؤكداً أن الشعبة تقوم ببيع البضائع بثمنها الحقيقى وبأسعار مخفضة لأصحاب المحلات، مشيراً إلى أن هناك إجرائية لمنع انتقال فيروس كورونا بتوزيع الكمامات والقفازات الطبية لمنع تلامس الملابس، موضحًا أن هناك أزمة فى قياس الملابس فيما يخص الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، بسبب عدم وجود حل بالنسبة للسيدات فى صعوبة إلغاء خاصية القياس والاستبدال، مستطردًا: "السيدات مشكلتهم صعبة فى موضوع القياس والاستبدال".