شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الملابس لتليفزيون الخليج 365: تخفيضات وصلت لـ50% بموسم العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وفتح الأوكازيون الصيفى بدأت المحلات التجارية في استيراد بعض الملابس، "تلفزيون الخليج 365" سلط الضوء على تلك المناسبة لتوضيح كيفية شراء ملابس العيد دون التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، باستضافة عمرو حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة.

وأوضح عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أن الفترة السابقة أثرت تأثيرا بالغا على كل المحلات والمصانع وشعبة الملابس الجاهزة، فيما يخص المبيعات منذ بداية أزمة كورونا، من بداية شهر مارس وتفشى فيروس كورونا أثر بشكل كبير على مبيعات الملابس.

وأكمل حسن أن الخصومات في الأوكازيونات هذا العام حتى الآن وصلت 50%، بالإضافة لعرض شراء قطعتين واستلام أخرى هدية تشجيعًا لعمليات البيع والشراء، موضحًا أن الشعبة تشارك فى مباردة 200 جنيه للمنتج المحلى، موجهاً نصيحة للمواطنين بألا يتعدى نسبة 25% داخل المحلات خلال عملية الشراء.