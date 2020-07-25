شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يبحث هاتفياً مع رئيس جنوب إفريقيا تطورات ملف سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباحث الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفياً مع رئيس جنوب إفريقيا حول تطورات ملف سد النهضة، ومستجدات القضية الليبية.
صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسى يبحث هاتفياً مع رئيس جنوب إفريقيا تطورات ملف سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.