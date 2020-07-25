شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يبحث هاتفياً مع رئيس جنوب إفريقيا تطورات ملف سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباحث الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفياً مع رئيس جنوب إفريقيا حول تطورات ملف سد النهضة، ومستجدات القضية الليبية. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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