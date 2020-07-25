شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: إضعاف الكنيسة هدف لإضعاف مصر وضرب الوحدة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البابا تواضروس الثاني، إن الكنيسة القبطية اقدم كيان شعبى على أرض مصر، فعملها ودورها ومشاركتها مهم، وإضعافها يهدف لإضعاف الوطن.

وتطرق البابا تواضروس الثاني، خلال لقاءه الخاص على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، لأزمة تداول "أناجيل" تم رصدها والتحذير منها، مؤكدا أن الكتبت التي ظهرت اغراضها خبيثة ، لضرب الوحدة الوطنية فهي أحد الوسائل، ‏لذا نبهنا وأصدرنا بيانات تحذيرية عنها، مشيرا إلى أن الكتاب المقدس يطبع فى دار هيئة عالمية وهى دار الكتاب المقدس خارج مصر لأن الورق المستخدم معالج كيميائيا ليعيش 100 عام ولا توجد حاليا فى مصر مثل هذه التقنيه، لذا يطبع فى الخارج مثل السين واليابان وسنغافورا.

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وتابع البابا، هى كتب مدسوسة، وقد ظهرت مثل هذه الكتب فى أوقات سابقة، وعبر تاريخ الكتاب المقدس، كان كثيرون يستخدمون كلمة "إنجيل"، فمثلا فى القرون الأولى ظهر "إنجيل بطرس" و "إنجيل المصريين" و "إنجيل الطفولة"، فهم يضعون كلمة إنجيل لجذب الناس.