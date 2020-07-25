شكرا لقرائتكم خبر عن "Top7".. تابع أبرز القصص الخبرية على مدار اليوم مع إيمان مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت Top7، أهم القصص الخبرية التى حدثت على مدار اليوم 25 يوليو، من إعداد محمد الحناوى وتقديم إيمان مبارك، وبإمكانك متابعتها على الصفحات الرسمية لليوم السابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

تضمنت Top7 مجموعة متنوعة من الأخبار وهى استعداد الهيئة الوطنية لإعلان القائمة النهائية للمرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ، غدا الأحد ومن ثم تنطلق فترة الدعاية الانتخابية فور إعلانها ولمدة 14 يوما وأتاحت خطوات تسجيل المصريين بالخارج لبياناتهم للتصويت

كما تضمنت خبر إعلان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إعادة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية في 3 أغسطس المقبل، وسط إجراءات وقائية واحترازية، موضحا أن قرار إعادة فتح الكنائس بالمحافظات يخص أساقفتها

وألقت Top7 مشهد من أحد مساجد منطقة الكوثر بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، حيث وفاة عميد بالقوات المسلحة بالمعاش أ ثناء صلاة سنة العشاء، حيث سقط أثناء الركعة الثانية، وقام المصلين بنقله للمستشفي وتبين وفاته بسكته قلبية.

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كما نقلت تحذير اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، من خطورة شواطئ غرب الإسكندرية، وأشار إلى أن المواطنين يكسرون قرارات غلق الشوطئ بعد الفجر مباشرة للإفلات من الفرق التى تتباع تنفيذ قرار الغلق.

وبعد ساعات من إعلان الفنان أحمد سعد طليقها، عن قصة مع عارضة الأزياء علياء بسيونى نشرت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها على "إنستجرام"، فيديو تردد فيه أغنية "سر الحياة" ، وعلقت "سر الحياة.. السعادة ..الرضا".

ورياضيا أثارت تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ، حول الحكام عاصفة من الجدل قبل أن يظهر مجددا ليؤكد تفسير كلامه بشكل خاطئ ويؤكد أن الكرة المصرية ستظل أسياد القارة

كما تصدرت النهايات السعيدة للثلاثي المصري محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازي خلال مشاركاتهم مع ليفربول وأستون فيلا ووست وبروميتش ، مواقع التواصل بعد النجاحات التى حققوها فى المنافسات الإنجليزية