شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج بيت الله الحرام يصلون إلى مكة المكرمة وسط إجراءات احترازية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ عدد من حجاج بيت الله الحرام، الوصول إلى مكة المكرمة، استعدادا للمشاركة فى أداء المناسك، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، وذلك وفق قناة "السعودية".

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وفيما تم تحديد مشاركة 10 الاف شخص فقط في المناسك هذا العام نتيجة لتفشى وباء فيروس كورونا، واستقبلت وزارة الحج والعمرة أول الدفعات من حجاج بيت الله الحرام،وسط إجراءات احترازية ووقائية دقيقة للوقاية من تفشى وباء فيروس كورونا تمهيدا لبدء تسكينهم بالماكن المخصصة لإقامتهم قبل بدء المناسك خلال الأيام القادمة، ووحدت السلطات السعودية بروتوكولات صحية مشددة داخل أماكن الإقامة ومناطق تواجد الحجيج لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

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